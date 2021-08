Vinovații pentru eșecul de la Belgrad: „Jucătorii erau operaţi de reflexe. Ce vină are Şumudică?”

CFR Cluj a suferit una dintre cele mai dureroase înfrângeri din istoria clubului în cupele europene, iar fotbalul românesc a primit astfel încă o palmă.

La Belgrad, elevii lui Marius Șumudică au evoluat lamentabil și au fost nevoiți să se întoarcă în Gruia cu patru goluri primite de la Steaua Roșie și niciunul dat, deficit prea mare pentru a putea fi răsturnat la retur.

Deși antrenorul de 50 de ani a fost criticat pentru rezultatul drastic înregistrat în Serbia, Dumitru Dragomir consideră că alții sunt adevărații vinovați. Astfel că îi indică pe jucători, dar și pe conducătorii campioanei care nu au adus întăriri pe măsura plecărilor de la echipă în această vară.

De asemenea, fostul președinte al LPF s-a arătat surprins de parcursul fără greșeală din Liga 1, acolo unde CFR Cluj a strâns maxim de puncte după cinci etape.

”Ce vină are Şumudică? Inventează alţi apărători? Eu zic că Şumudică nu are vină. Vină au acei care au dat afară jucători şi au adus alţii, dar care nu au aceeaşi valoare. Este o minune cum Şumudică a putut să scoată atâtea puncte în Liga 1. Mă mir. Aseară, parcă jucătorii CFR-ului erau operaţi de reflexe. Operaţi de reflexe erau. Orice fază a sârbilor era pericol de gol”, a declarat Dumitru Dragormir, pentru Look Sport.