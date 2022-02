Viorel Hizo împlinește astăzi 75 de ani! Cum vede fotbalul românesc la ani buni după retragere

Fostul antrenor privește de pe margine felul în care a evoluat fotbalul românesc în perioada în care el nu s-a mai aflat pe băncile unor formații din prima divizie.

Acesta a scos în evidență aspectul care îl deranjează cel mai mult atunci când urmărește partidele din campioantul intern.

„Nu-mi place că avem foarte puține acțiuni care se finalizează. De ce? De exemplu. Avem o echipă în atac și ajunge la 16 metri. De acolo în loc să vină cu o minge în față, să încerce o pătrundere, să încerc un dribling sau unu la unu, în 90 la sută din cazuri mijlocașul o aduce înapoi la fundașul drept, la central, o plimbăm și o ducem până în 16.

De acolo ce fac? O aduc iar înapoi. Și o plimb așa de o înnebunesc. Eu nu am acțiunile de finalizare, lupta aia din fața porții. FCSB, de exemplu, are jocul ăsta, are explozia în care. Pentru că au jucătorii. Craiova nu mai are pentru că l-a pierdut pe Mihăilă care era jucător de explozie. Mitriță, Băluță…. O plimbă fără nicio eficiență”, a descris situația sărbătoritul zilei pentru Gsp.

Există și lucruri pozitive pentru antrenorul cu mai multe mandate la Rapid și Ceahlăul.

„Îmi place că jucătorii își doresc foarte mult performanța, dar nu sunt toți așa. Alții se gândesc la beneficiile din fotbal. Mie nu mi-a plăcut Florin Tănase! Arogant, superarogant cu colegii lui echipă. Acum s-a schimbat, dar nu atât de mult cât să-l cumpere o echipă.

Îmi place că la nivelul fotbalului românesc sunt foarte mulți jucători la 20 de ani care ar putea să facă pasul mai sus, încă o treaptă mai sus. La echipele mari sunt jucători de 16-17-18 ani care se consacră, iar noi îi ținem prea mult ca tinere talente. Asta-i linia, de aici confirmi, nu mai ești talent!”, a concluzionat Viorel Hizo.