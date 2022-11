Viorel Moldovan, dur după ultimul meci al României: ”Să nu fiu răutăcios încerc să-mi găsesc cuvintele potrivite!”

România a fost învinsă de Slovenia, scor 1-2, într-un meci amical.

Viorel Moldovan a fost dur, după rezultatul naționalei.

”Am văzut meciul cu Slovenia, în prima repriză, să nu fiu răutăcios, încerc să-mi găsesc cuvintele potrivite, am jucat jalnic.

Slovenia a controlat toată prima parte, au început excelent slovenii, încă din startul meciului au avut o ocazie incredibilă, după gafa lui Vătăjelu.

Am avut portar foarte bun aseară, un debutant, Moldovan de la Rapid, care a intervenit senzațional atunci când a putut și a reușit să diminueze proporțiile scorului până la pauză. Aș zice că acel 2-0 de la pauză era normal.

În partea a doua ne-am trezit și am avut o reacție pozitivă, interesantă. Dar nu-mi explic și nu înțeleg de ce am arătat atât de bine în repriza a doua, la ce primă parte am făcut.

Am reușit să revenim pe tabela de marcaj și nu a lipsit mult să egalăm, am avut ocazii, cred că schimbările au fost foarte bun, de altfel vreau să remarc intrarea lui Moruțan, care a venit în min 49 cu un șut excelent, dar a intervenit marele Oblak. Și golul nostru a venit după o acțiune interesantă a lui Manea pe dreapta, în minutul 63, iar Drăguș a marcat superb”, a declarat Viorel Moldovan, la Sport Total Fm.