Virgil Ghiță și povestea plecării sale la Cracovia: „Gică Hagi a venit la mine după meciul cu FCSB și mi-a zis că am ofertă”

Imediat după ce a făcut un meci impecabil în victoria Farului cu FCSB, 2-0, Virgil Ghiță (23 de ani), fundașul central al constănțenilor, a fost transferat în Polonia, la MKS Cracovia.

Gică Hagi a venit la Ghiță după meci și i-a spus despre oferta avută, iar fundașul a fost în extaz. Transferul s-a realizat în ultima zi a perioadei de transferuri din Polonia.

El a povestit cum s-a întâmplat mutarea sa la Cracovia.

„Păi chiar că pare poveste. Am jucat pe 28 februarie cu FCSB, în deplasare. Am învins cu 2-0, am și marcat. La final de meci, mă bucuram cu suporterii Farului. Domnul Hagi a venit și mi-a șoptit la ureche: ‘Vezi că ai ofertă!’.

M-am bucurat, i-am mulțumit și i-am zis că avem timp să ne gândim până la vară pentru că se închisese perioada în România, prin mai multe țări europene, nu mă mai gândeam la așa ceva. Iar el a continuat: ‘Dacă vrei tu, bineînțeles, la 5 dimineața acum ai avion spre Cracovia!’. Am rămas mască!

Cum știam despre Cracovia pentru că mă documentasem, nici nu am stat pe gânduri! Am plecat doar cu rucsacul în spate, atât. Lucrurile mi-au ajuns în Polonia la multe zile după. Așa m-am dus la avion. Și îmbrăcat în treningul Farului”, a povestit Virgil Ghiță, pentru playsport.ro.