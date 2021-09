Vis măreţ pentru ,,comoara” lui Gigi Becali: ,,Îmi doresc să ajung la un club de top din Europa! Sunt agresiv”

FCSB şi-a dezvoltat în ultimii ani foarte mult academia, iar acum au încpeut să apără şi rezultatele. Ovidiu Perianu este unul dintre fotbaliştii care au şanse foarte mari ca în viitor să ajungă certitudine.

După ce a trecut şi pe la Dinamo, tânărul jucător al celor de la FCSB are planuri mari de viitor. Acesta visează să joace într-un campionat de top al Europei.

,,Perla” lui Gigi Becali îşi doreşte ca în viitor să facă pasul către o echipă care evoluează în Premier League, Anglia.

,,În primele șase luni, în București, plângeam non stop. Îmi doresc să ajung la un club de top din Europa, în Premier League, și să câștig foarte multe trofee. Cred că mi se potrivește stilul englezesc. Sunt agresiv, tehnic și inteligent. Mai am de lucru la poziționarea în teren.

De mic îmi doream să ajung fotbalist. Am primit întrebarea asta la școală și asta am răspuns. Când am venit la București la 11 ani m-am adaptat foarte greu. Primele șase luni plângeam aproape încontinuu după părinți și prieteni. Stăteam în chirie în Baicului.

Vă dați seama că o să am puține emoții când o să debutez într-un meci oficial. Tata e dinamovist și mi-a zis că e foarte fericit că Florin Bratu m-a convocat la națională. E un idol pentru el și mereu îmi zicea despre el că îi place foarte mult că e un atacant pur și marchează multe goluri.”, a declarat Ovidiu Perianu, pentru FRF TV.

