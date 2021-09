Marţi seara a avut loc la Ploieşti meciul dintre Petrolul şi FC U Craiova 1948, în cadrul 16-imilor de finală ale Cupei României. Partida s-a încheiat cu victoria oltenilor, scor 1-0.

Dacă pe teren meciul a fost unul pe contre, aşa a fost atmosfera şi în tribune. Fanii celor de la FC U Craiova 1948 au aruncat cu torţe spre Peluza Latină în momentul în care mergeau spre sectorul destinat oaspeţilor. Vivi Răchită a declarat ulterior că a făcut astăzi o vizită la stadion, iar sectorul în care a stat Peluza Sud 97 a fost aproape devastat.

Ulterior, Andrei Preda , liderul fanilor olteni, i-a răspuns lui Vivi Răchită, precizând că acesta nu mai vrea de mult timp binele Petrolului şi i-a reproşat că scaunele de pe stadion erau unse cu vaselină. Acum , Valeriu Răchită a revenit şi nu l-a menajat deloc pe cel cunoscut şi sub pseudonimul de ,,Gogoaşă”. ,,Vivi” spune despre Andrei Preda că porecla i se potriveşte cu nivelul de inteligenţă pe care acesta îl deţine.

,,Îi răspund și eu ca atare. Porecla lui spune totul despre el! Are mintea cât gaura de la gogoașă. Eu am expus exact realitatea de la ora 7 dimineața, când am fost la stadion. Și dacă se întreabă ce am făcut eu pentru Petrolul, există Wikipedia. Să vadă acolo ce am făcut eu pentru acest club. Și să-i ziceți că “Wikipedia” nu e înjurătură, să o ia ca atare.

Poate ar trebui să înceapă cu mulțumiri către conducerea orașului, care le-a pus la dispoziție două autocare ca să îi ducă la Gara de Vest, pentru că pierdeau trenul. Și rămâneau toată noaptea în Ploiești pentru că următorul tren era la 4 dimineața.

Chiar nu am stiut de vaselina, ce au facut ei la stadion la meci nu tine de atributiile mele. Daca au pus pe garduri ca sa nu se urce ei si sa sara, nu tine de Vivi Răchită. N-a dat Vivi Răchită nici un ordin să fie pus furtunul de apă pe ei. Ei au lăsat vreo 18 scaune rupte, mizerie de nedescris, noroc că sunt scaunele ignifugate, că altfel luau foc de la torțele aruncate. Chiar ne uitam cum au putut să intre suporterii Craiovei cu acele torțe pe stadion, că și pe mine și pe viceprimar ne-au controlat la poartă și de brichete și de alte obiecte.

Au stricat la băi tot, au tras din prize uscătoarele de mâini și altele, la stadion UEFA 4 Elite, trebuie să stăm acum să reparăm după ei.”, a declarat Vivi Răchită, pentru ProSport.