Vivi Răchită râde de Joyskim Dawa: „Sper să nu sară pe un jucător englez! E dezordonat, nu e ce și-ar dori Steaua!”

FCSB va debuta joi în grupele Conference League. Elevii lui Nicolae Dică vor da piept cu West Ham, chiar la Londra. Vivi Răchită, fost jucător la Steaua în 3 mandate diferite, l-a criticat pe unul din jucătorii FCSB-ului.

Mai exact, Răchită a vorbit despre noul fundaș central al „Roș-albaștrilor”, Joyskim Dawa, despre care nu a avut cele mai bune cuvinte. Fostul jucător i-a recomandat lui Dică să îl utilizeze pe Rachid Bouhenna în locul fundașului adus de la FC Botoșani.

„Dawa joacă minge lungă și out!”

„Dawa sper să nu sară pe un jucător englez, să mai facă un penalty, o lovitură lbieră sau să ia cartonașe. Eu am spus tot timpul că e un jucător dezordonat, nu e ce și-ar dori Steaua, din două motive. Nici nu are tehnica deposedării, joacă la repure și nu construiește. La Steaua (n.r. FCSB) fundașii ar trebui să știe cu mingea, cum spunea MM. Dawa joacă minge lungă și out.

Eram convins că se întoarce Rachid Bouhenna. Nu aveai cum să rămâi în doi fundași centrali, până revine Cristea trebuie să te folosești de Rachid Bouhenna. Dacă îl capacitează și îi dă încredere, eu cred că este cel mai bun fundaș central pe care îl are FCSB. Hai să ne aducem aminte ce a făcut la Sepsi”, a declarat Vivi Răchită, pentru Pro Arena.

Dawa a comis deja câteva gafe majore de când a venit la FCSB. Fundașul central a reușit totuși să înscrie 2 goluri și să ofere un assist în 13 partide pentru bucureșteni.