Vivi Răchită, vehement la adresa lui Tavi Popescu: „Lexicul tău e format din 52 de cuvinte. Le termini repede!”

Vivi Răchită, fostul fundaș român, a vorbit despre tânărul Octavian Popescu, „perla” celor de la FCSB. Se pare că acesta nu a avut tocmai cuvinte de laudă la adresa jucătorului.

Mai exact, Răchită l-a criticat aspru pe Tavi Popescu, despre care a precizat că nu este un lider adevărat pentru echipă.

„Lexicul tău e format din 52 de cuvinte. Le termini repede!”

„Înainte, Gigi punea căpitan de echipă. Cum l-a pus pe Octavian Popescu. N-ai cum să fii tu lider că te pune patronul, când lexicul tău e format din 52 de cuvinte. Le termini repede. Vestiarul nu acceptă un lider impus, vestiarul își face lider.

Noi când aveam un ‘jupân’ pe margine și eram în dificultate, jupânul de pe margine sau liderul din teren făcea ceva. În teren nu mai au niciun lider. Nu mai este măcar Bourceanu.

Ultimul lider este Tănase. Sau ultimul lider adevărat a fost Rădoi. Nu vorbesc de pe vremea noastră, când era Lăcătuș. FCSB nu are niciun “jupân” în vestiar.

Țin minte meciul cu Progresul, când am jucat pe Ghencea, și trebuia să câștigăm. Primele minute ne-a omorât Progresul. Până când ne-a luat Lăcătuș la o fază fixă. ‘Bă, ce faceți? Ne calcă ăștia în picioare? Vă omor, nu mai ajungeți la pauză! Imediat am întors rezultatul, 3-1, și am câștigat campionatul”, a spus Răchită, citat de către fanatik.ro.