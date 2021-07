Vizită surpriză pentru Anamaria Prodan! Unde a trebuit să fie prezent agentul FIFA în această dimineață

Impresara a fost citată la DNA ca martor într-un dosar intrumentat de procurorii anti-corupție care vizează un transfer din urmă cu cinci ani.

Acesta a fost deschis în urma unei plângeri formulate de soția fostului patron al Rapidului de la acea vreme, Violeta Moraru. Aceasta îi incriminează pe adminsitratorul judiciar Aurel Brihac și a administratorului special Radu Birlică pentru că au semnat acordul de transfer al fotbalistului Wilfried Moke la FC Voluntari fără a avea aprobarea Adunării Creditorilor. Asta pentru că la vremea respectivă clubul giuleștean se afla în insolvență.

„A fost martor într-un caz mai vechi, privind acționariatul de la Rapid. Nu privea o chestiune în care doamna Prodan să fie implicată. Era un caz în care sunt alte persoane, posibili acționari sau nu, de la clubul Rapid. Doamna nu are absolut nicio problemă. Dosarul este din 2016”, a precizat avocatul agentului FIFA cu privire la această speță.

Anamaria Prodan nu a părut deloc dernajată că a dat cu subsemnatul la DNA.

„Este ceva legat de Rapid, un dosar vechi. Este o chestie oarecum normală, dacă se instrumentează un caz și ai participat la un transfer sau o discuție, să fii chemat ca martor”, a explicat aceasta pentru Antena 3.

Transferul s-a făcut în 2016 iar în conturile grupării din Grant au intrat 25.000 de euro.

„La transferul lui Moke nu a fost niciun impresar. Transferul lui Moke s-a făcut cu acordul lui Valerii Moraru, iar din suma încasată au fost plătite salariile. Am avut acordul acționarilor. Eu am condus clubul în perioada aceea, dar nu am primit nicio notificare de la DNA. Mi-am dat demisia pentru că Dumitru Moraru nu a plătit biletele la ordin pentru salarii, impozitele la stat, pentru că era penal. Au rămas ei în continuare, Dinu Gheorghe, Moraru”, a fost reacția actualului director de marketing al lui Dinamo pentru Gazetă.

CITEȘTE ȘI –>> TREI PLECĂRI OFICIALIZATE ASTĂZI LA DINAMO! CINE A PĂRĂSIT HAITA