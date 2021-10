Vlad Chiricheş, sincer după jocul cu Armenia: ,,Criticile ne-au făcut să fim mai uniţi”

Vlad Chiricheş, căpitanul naţionalei de fotbal a României, a reacţionat la finalul jocului cu Armenia din preliminariile Campionatului Mondial ce va avea loc în 2022, în Qatar, terminat cu o victorie la limită, scor 1-0.

Unicul gol al partidei ce a avut loc în Ghencea a fost marcat de către jucătorul lui PAOK Salonic, Alexandru Mitriţă. Acesta, fiind cel mai scund jucător de pe teren, a marcat cu o lovitură de cap, în minutul 26, din centrarea lui Răzvan Marin.

La finalul jocului cu Armenia, Vad Chiricheş a declarat că a fost un meci de sacrificiu pentru el şi colegii săi. Acesa susţine că anumite critici i-au făcut pe ,,tricolori” să fie mai uniţi.

,,A fost un meci de sacrificiu. Am reușit să îl câștigăm și suntem pe locul 2. Suntem fericiți și sperăm să continuăm așa și în noiembrie. În primele meciuri nu am reușit să jucăm extraordinar, nici rezultatele nu au venit, dar asta ne-a ambiționat foarte mult. Am primit multe critici adevărate și am reușit să fim mai uniți. Asta ne-a adus rezultatele din ultima perioadă.

Suntem un lot puternic, am reușit să strângem rândurile după meciurile nefericite. Unitatea a venit pentru că am devenit un nucleu important de jucători. Am reușit să ne dăruim mai mult. Ne dorim mult să câștigăm jocurile astea. E un sentimant foarte plăcut să joc pe stadionul Steaua. M-am bucurat să revin aici în zonă. Totul e nou, dar a rămas spiritul. Ne-a ajutat să câștigăm.”, a declarat Vlad Chiricheş, la finalul jocului cu Armenia.

În urma acestui rezultat, România ocupă locul 2 în clasamentul Grupei J, cu 13 puncte acumulate din 8 partide disputate până acum.