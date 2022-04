VIDEO | Vlad Chiricheș ar putea reveni la FCSB: „Îmi doresc să mă întorc”. Ce spune de meciul cu CFR Cluj

Vlad Chiricheș (32 de ani) va urmări din tribune meciul CFR Cluj – FCSB, din etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1, programat în această seară de la ora 20:30.

Internaționalul român s-a întâlnit la hotel cu jucătorii de la FCSB.

„Am câteva zile libere și îmi doream să-i văd pe băieți și să le urez baftă pentru meciul din seara asta, o să fiu în tribună să îi susțin. Pe mulți îi cunosc, le-am urat baftă. La nivel de sfaturi, nu sunt în măsură să le spun ce să facă, ei știu foarte bine ce au de făcut, trebuie să câștige.

Am vorbit cu Tavi Popescu, ne-am văzut la hotel, i-am urat baftă, l-am întrebat dacă e în formă și sper să facă un joc bun și să ajute echipa să câștige”, a spus Chiricheș, potrivit FCSBTV.

Fundașul central de la Sassuolo a vorbit despre performanțele realizate în tricoul echipei FCSB. Vlad Chiricheș a câștigat un titlu și o Supercupă a României. Acesta a evoluat în tricoul roș-albastru, în perioada ianuarie 2012 – august 2013.

„Au fost multe momente frumoase nu pot să spun că doar un moment. Am câștigat campionatul, am jucat în Europa League, am eliminat pe Ajax, am câștigat cu Chelsea, sunt momente extraoirdinare pe care le-am trăit aici, le port în amintire și mă bucur de ele”, a spus Chircheș.

„Cred că important e să aibă încredere în ceea ce fac ei, să aibă o mentalitate puternică, să muncească foarte mult, să fioe serioși și cred că totul, combinat cu talentul lor, o să reușească.

Important e să susțină fanii echipa, ca până acum, să vină alături de echipă și sunt sigur că băieții se vor ridica la nivelul lor și vor câștiga”, a precizat Chiricheș.

„E destul de greu să răspund, pentru că nu știi ce faci de pe o zi pe alta, dar e clar că FCSB a rămas în sufletul meu și îmi dorsesc să mă întorc pe finalul carierei”, a mai spus Chiricheș.