Vladimir Screciu face anunțul după eșecul contra CFR-ului: ”Ne cerem scuze, ne doare şi pe noi foarte tare!”

Universitatea Craiova a pierdut cu 0-2, pe terenul celor de la CFR.

După meci, Vladimir Screciu a făcut mai multe declarații.

”Începusem bine playoff-ul cu două victorii. A rămas meciul de acasă cu FCSB, trebuie să ne revanşăm. Vrem să ne respectăm acasă şi să nu pierdem niciun meci. Nu vreau să vorbesc despre echipa CFR-ului ce are în plus.

A fost un meci mai slab pentru noi. Au fost mai buni decât noi pentru că ne-au eliminat din Cupă şi au câştigat şi cele 3 puncte. Vrem să ne luăm revanşa cu FCSB. A venit prima înfrângere din playoff, mai avem 7 meciuri, vor fi toate nişte finale.

Am câştigat două şi am pierdut una până acum. Nu am văzut faza de la al doilea galben. Ne pare rău că a luat roşu şi nu ne poate ajuta cu cei de la FCSB. Trebuie să fim alături de el. Jucătorii trebuie să îl ajute pe el şi echipa.

Ne cerem scuze, ne doare şi pe noi foarte tare. mai ales eliminarea din Cupă ne-a durut. Vrem ca la meciul cu FCSB să luăm cele 3 puncte”, a spus Vladimir Screciu la finalul meciului.