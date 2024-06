„Voi reveni în țară!”-Dat afară în acest sezon, tehnicianul este ofertat de o altă formație din Liga 1!

Giovanni Costantino a avut un mandat scurt la FCU Craiova. Tehnicianul italian a dezvăluit că existe șanse mari să preia o echipă din Liga 1.

Se pare că antrenorul ar fi fost contactat chiar de un patron de club din primul eșalon. Iată detaliile oferite.

„Voi reveni în țară!”

„Am primit un telefon, săptămânile trecute, de la un președinte căruia îi place foarte mult cum lucrez, stilul meu de joc și ceea ce am făcut la FCU. Sunt fericit că munca mea este apreciată în România, de aceea cred că voi reveni în țară.

Am discutat cu unele cluburi, dar sezonul s-a încheiat acum, așa că vom vedea. Am respins o ofertă de la o echipă care joacă în cupele europene, pentru că vreau să găsesc un club în care să lucrez la potențial maxim și nu am simțit că este posibil acolo”, a transmis Giovanni Costantino, conform celor de la sportpesurse.ro.