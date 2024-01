Vrea la CE 2024 după 4 goluri în Superligă: „Este visul oricărui jucător român să fie prezent la un Campionat European”

Atacantul Louis Munteanu a transmis că vrea să-și îmbunătățească evoluțiile în partea a doua a sezonului, pentru a prinde lotul de CE 2024.

Louis Munteanu a fost foarte fericit şi emoţionat când a debutat la națională

În primele 21 de etape din Superligă, Louis Munteanu a jucat 16 meciuri pentru campioana Farul, în care a marcat patru goluri şi a oferit o pasă decisive.

În runda a 7-a, a fost trimis în teren la pauză și a înscris de două ori în poarta Universității Craiova, motiv pentru care a fost desemnat de LPF cel mai bun jucător al etapei.

„Anul 2023 a fost cel mai bun an al meu de până acum, unul în care am reuşit să câştig titlul de campion cu echipa care m-a crescut de mic copil. A fost unul dintre visele mele să câştig titlul cu Farul Constanţa şi mă bucur foarte mult că am reuşit asta.

Apoi, a venit şi debutul la echipa naţională a României, un alt vis de-al meu pe care am reuşit să-l ating în acest an.

Debutul la naţională a fost o consecinţă la tot ce s-a întâmplat în acest an. Am fost foarte fericit şi emoţionat. Ţin să le mulţumesc tuturor antrenorilor care m-au format şi, în special, familiei pentru că a fost mereu alături de mine.

Aşa cum am mai spus, a fost un an excelent pentru mine şi sper că şi în anul care vine să continui pe acest drum”, a spus Louis Munteanu.

„Este visul oricărui jucător român să fie prezent la un Campionat European”, recunoaște Louis Munteanu

Atacantul vrea să prindă cu Farul un loc de play-off, iar ca obiectiv personal şi-a propus să înscrie cât mai multe goluri.

„Vreau să ajung cu Farul din nou în play-off, iar pe plan personal mi-aş dori să progresez pe zi ce trece şi să am evoluţii din ce în ce mai bune. Este visul oricărui jucător român să fie prezent cu echipa naţională la un campionat european.

Acest lucru mă motivează şi de asta muncesc zi de zi să am evoluţii bune la echipa de club şi apoi să fiu convocat şi la naţională.

Suntem într-o grupă accesibilă, se putea să picăm şi mai rău, dar totul depinde doar de noi, toate echipele sunt bune la EURO”, a completat atacantul, conform vremeanoua.ro.