Wesley Jobello a dat cu tricoul lui FC Argeș de pământ la schimbarea din eșecul cu Dinamo! Cum a comentat gestul: „Eram foarte frustrat!”

FC Argeș a fost umilită în manșa tur a barajului de menținere în Liga 1. Piteștenii au pierdut în fața celor de la Dinamo (1-6).

Atacantul Wesley Jobello a părăsit terenul în a doua repriză. Jucătorul a fost surprins aruncând tricoul lui FC Argeș. Iată cum și-a comentat gestul.

„Eram foarte frustrat!”

„Îmi cer scuze dacă s-a înțeles ca un gest lipsit de respect. Nu am avut această intenție, eram foarte frustrat că nu pot rămâne pe teren petru că simțeam că îmi pot ajuta echipa. Decizia de a fi schimbat m-a făcut să-mi pierd un pic capul, a fost un gest mecanic de a scoate echipamentul.

Nu am vrut să lezez pe nimeni, nici clubul, nici pe suporteri, nici pe Dobrin și îmi cer scuze din nou pentru momentul respectiv. Am jucat în Franța și în Anglia și nicăieri nu am fost intr-o astfel de situație, eu sunt un jucător obișnuit să respecte pe toată lumea”, a spus Wesley Jobello, conform Playsport.