Wild card pentru Simona Halep! Unde va mai evolua sportiva după Transylvania Open

După participarea la Transylvania Open, Simona Halep va zbura în Austria, pentru a mai evolua la încă un turneu. Sportiva va participa la comeptiţia organizată la Linz.

Organizatorii au anunţat că Simona va fi prezentă la turneu după ce i-au acordat un wild card. La competiţia din Austria vor mai concura Emma Răducanu, Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse şi Irina Begu.

,,Avem știri importante! Simona Halep a acceptat un wild-card pentru ediția din acest an a turneului de la Linz.

Va fi fantastic să le vedem pe Simona Halep și Emma Răducanu în acțiune!”, au anunţat cei de la Linz.

+++ VERY BIG NEWS +++@Simona_Halep 🇷🇴 accepted a WC for the 2021 𝑼𝒑𝒑𝒆𝒓 𝑨𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒂 𝑳𝒂𝒅𝒊𝒆𝒔 𝑳𝒊𝒏𝒛! 💪

This year‘s line-up including Simo and Emma will be 𝓯𝓪𝓷𝓽𝓪𝓼𝓽𝓲𝓬! ✨

— WTA Linz (@WTALinz) October 26, 2021