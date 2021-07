WIMBLEDON 2021 | Ce au spus Sorana Cîrstea și Emma Rădulescu înainte de confruntarea directă de la Londra

Cele două sportive se vor înfrunta în turul trei al întrecerii de la Wimbledon!

După o victorie de senzație împotriva Victoriei Azarenka, fost lider WTA și câștigătoare a două titluri de Grand Slam, Sorana Cîrstea a izbutit să se califice mai departe în următoarea fază de la Wimbledon. Acolo, Sorana o va întâlni pe Emma Rădulescu, locul 338 WTA, sportivă care are și origini românești. Va fi prima întâlnire directă dintre Cîrstea și Rădulescu, astfel că cele două sunt nerăbdătoare înainte de duelul din turul trei.

”Știu că Sorana a obținut multe succese în carieră, pentru mine este un meci ca oricare altul, nu am nimic de pierdut. Joc orice punct ca și cum ar fi ultimul, ca și cum ar fi minge de meci.

Vreau să continui cât pot mai mult, dar mă simt ca în vacanță. Este incredibil, mai ales că mă încurajează și publicul. Sunt foarte recunoscătoare fanilor”, a spus Emma Răducanu înainte de meciul cu Sorana Cîrstea.

Ce a spus Sorana, după victoria de răsunet contra Victoriei Azarenka

“Sunt în tenisul profesionist de la vârsta de 16 ani, dar asta este cea mai frumoasă atmosferă pe care am văzut-o pe un teren de tenis în viața mea. Cred că a fost cel mai bun meci al meu din acest an, este pentru prima oară când o înving pe Vika. Iar publicul m-a ajutat foarte mult, de mult timp nu am mai fost așa de bucuroasă. Este ceva special să văd din nou spectatori în tribune, dar acum am cea mai frumoasă amintire din carieră!”, au fost cuvintele Soranei Cîrstea, după victoria cu Azarenka.