Wimbledon permite în acest an prezența jucătorilor ruși și belaruși! Ce condiții trebuie să îndeplinească sportivii

Organizatorii turneului de Grand Slam de la Wimbledon vor permite în acest an participarea jucătorilor de tenis din Rusia şi Belarus.

Jucătorii ruși și belaruși vor concura la Wimbledon 2023 ca sportivi neutri

Al treilea turneu de Mare Șlem al anului are loc între 3 și 16 iulie pe terenurile din complexul sportiv All England Lawn Tennis & Croquet Club. Anul trecut sportivilor din Rusia și Belarus li s-a interzis prezența, ca o consecință a invaziei din Ucraina.

„Intenția noastră actuală este să acceptăm înscrieri de la jucători ruși și belarusi, sub rezerva acestora să concureze ca sportivi ‘neutri’ și să respecte anumite condiții.

Li se va interzice încurajarea sprijinului pentru invadarea Ucrainei de către Rusia, indiferent de forme.

De asemenea, nu se va permite prezența jucătorilor care primesc finanțare din partea statelor ruse și/sau belaruse (inclusiv sponsorizarea companiilor operate sau controlate de state) în legătură cu participarea lor la turneu”, se precizeazxă într-un comunicat.

Wimbledon nu vrea să facă notă discordantă față de celelalte turnee de Mare Șlem

Organizatorii au mai informat că au existat trei motive pentru care și-au schimbat decizia de anul trecut. „Angajamentul extins cu Guvernul și cu organismele părților interesate din tenis a clarificat și dezvoltat forma declarațiilor și a produs măsuri viabile pentru implementarea și aplicarea acestora.

Această abordare are sprijinul deplin al Guvernului și al LTA, ATP, WTA și ITF. A existat o reacție puternică și foarte dezamăgitoare din partea unor organe de conducere din tenis la poziția luată de All England Club și LTA anul trecut cu consecințe care, dacă ar fi continuate, ar dăuna intereselor jucătorilor, fanilor, campionatelor și britanicilor. tenis.

Turneele de tenis din afara Marii Britanii au avut la start jucători din Rusia și Belarus, care au concurat ca ‘neutri’. De asemenea, considerăm că alinierea între Grand Slam-uri este din ce în ce mai importantă în mediul actual de tenis”, se mai precizează pe site-ul oficial.

Organizatorii de la Wimbledon continuă să condamne în totalitate invazia ilegală a Rusiei

Ian Hewitt, președintele All England Club, a informat că organizatorii continuă să condamne în totalitate invazia ilegală a Rusiei și să sprijine poporului ucrainean.

„A fost o decizie incredibil de dificilă, care nu a fost luată cu ușurință sau fără o mare atenție pentru cei care vor fi afectați.

Luând în considerare toți factorii, acestea sunt cele mai potrivite aranjamente pentru întrecerea din acest an. Suntem recunoscători pentru sprijinul guvernului, deoarece am abordat această problemă complexă și am convenit asupra condițiilor pe care le considerăm viabile.

Dacă circumstanțele se schimbă semnificativ până la începerea competiției, vom anunța din timp deciziile luate”, a declarat oficialul.