WTA a analizat semifinala dintre Sorana Cîrstea și Petra Kvitova! Care este punctul slab al româncei

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (74 WTA) va juca, după 10 ani, o finală a unui turneu de categorie WTA 1.000.

„Cîrstea a arătat lumii tenisului cât de periculoasă poate fi o jucătoare”, a notat WTA

Meciul cu sportiva cehă Petra Kvitova (12 WTA, cs 15) are loc diseară, după ora 22:00 a României. va fi al doilea meci de pe Terenul Principal (Stadium) și începe după semifinala de pe tabloul masculin dintre rușii Andrei Medvedev și Karen Khachanov, care debutează la ora 20:00 a României.

Va fi al 11-lea meci direct dinbtre Sorana și Petra, sportiva din Cehia conducând cu 6-4. Ultima victorie aparține lui Kvitova, care s-a impus cu 6-2, 6-3, anul trecut, în Turul 2 la Cincinnati.

Site-ul WTA scrie că Sorana nu va avea un meci ușor, chiar dacă a trecut în Turul 2 de Caroline Garcia (Franța, 4 WTA, cs 5), iar în sferturi de Aryna Sabalenka (Belarus, 2 WTA, cs 2).

„Cîrstea a arătat lumii tenisului cât de periculoasă poate fi o jucătoare atunci când se leagă toate. Nu îi va fi ușor, totuși, pentru că Kvitova este o jucătoare care îi este foarte familiară și până acum lucrurile nu i-au mers foarte bine împotriva ei. (…)

Cîrstea, aflată doar la doua semifinală WTA 1000 din carieră, are un mare dezavantaj la capitolul experienței la acest nivel. Kvitova este doar cea de-a șaptea jucătoare care a bifat borna de 20 de semifinale WTA 1000.

Ca de obicei, totul ar putea fi decis de serviciu. Dintre jucătoarele rămase în competiție, Kvitova are cel mai mare procentaj de mingi de break salvate (72,2%)”, au scris cei de la site-ul WTA.

„Mereu am făcut meciuri mari, dar mi-a lipsit un pic de consecvență”, recunoaște Sorana Cîrstea

Sorana are și experiențe frumoase cu Petra, deoarece două dintre victoriile în fața cehoaicei s-au consumat la Australian Open: 6-4, 1-6, 6-1 în 2021 în Turul 2 și 6-2, 6-2 anul trecut în Turul 1.

Mai mult, chiar, Cîrstea a învins-o pe Kvitova cu 4-6, 7-5, 6-2 în 2013 în sferturi la Toronto, când avea să joace finala, pierdută în fața americancei Serena Williams.

„Întotdeauna am fost o jucătoare bună și periculoasă. Mereu am făcut meciuri mari, dar uneori mi-a lipsit un pic de consecvență.

În ultimii 10 ani simt că am avut rezultate grozave și perioade în care am jucat foarte, foarte bine. Din păcate, nu am reușit să țin acest nivel tot anul.

Totul este ca un puzzle, iar acum lucrurile bune încep să se adune, iar piesele se aranjează”, a spus românca pentru aceeași sursă.

Învingătoarea o va întâlni în finală pe kazaha Elena Rybakina (7 WTA, cs 10), care a trecut de americanca Jessica Pegula (3 WTA, cs 3) cu 7-6 (3), 6-4.