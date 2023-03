VIDEO | Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din semifinala turneului de la Miami! Va fi al 11-lea meci direct

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (74 WTA) o va întâlni în semifinale la Miami pe cehoaica Petra Kvitova (12 WTA, cs 15).

Meciul are loc azi și nu începe mai devreme de ora 22:00 a României. Kvitova s-a calificat în penultimul act după ce a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (18 WTA, cs 18) cu 6-4, 3-6, 6-3.

Fighting like a WARRIOR ❤️@Petra_Kvitova overcomes Alexandrova in three-set tussle and will now face Cirstea for a place in the final!#MiamiOpen pic.twitter.com/xakyT5AMco

— wta (@WTA) March 30, 2023