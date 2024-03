Xabi Alonso a ales pe cine va antrena în sezonul viitor: „Am informat clubul în legătură cu decizia mea”

Antrenorul spaniol Xabi Alonso a anunțat că în sezonul viitor va continua pe banca tehnică a formației germane Bayer Leverkusen

În ultima vreme, publicațiile sportive europene au lansat diferite ipoteze, conform cărora fostul mijlocaș spaniol va ajunge ba la Liverpool, ba la Barcelona ba, mai nou, la Ajax.

Pentru a opri toată această tevatură, Xabi Alonso a transmis că nu va pleca de la Bayer. „Au fost multe speculații privind viitorul meu… Am vrut să folosesc pauza internațională pentru a reflecta și a lua o decizie.

🚨 Xabi Alonso confirms he’s staying at Leverkusen. „We have had a lot of speculation regarding my future… I wanted to use the international break to reflect and take a decision. Last week, I had a very good meeting and informed the club my decision to continue being coach.” pic.twitter.com/lecaDdPucz

— Ben Jacobs (@JacobsBen) March 29, 2024