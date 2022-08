Xavi atacă UEFA după remiza albă acasă cu Vallecano: „E singurul sport care nu are asta”

Barcelona a început neconcludent noul sezon din La Liga, remizând pe teren propriu, 0-0, cu Rayo Vallecano.

„Fotbalul este singurul sport fără timp efectiv de joc”, declară Xavi Hernandez

După meci, antrenorul gazdelor, Xavi Hernandez, a găsit vinovatul pentru rezultatulk obținut de elevii lui: tragerile de timp.

„Nu a fost cel mai bun joc al nostru, am ajuns în careul lor, dar nu am fost eficienți. Am luat doar un punct, ceea ce este insuficient. Trebuie totuși să continuăm să credem în filosofia noastră și să muncim din greu. Înțeleg dezamăgirea pentru că așteptările sunt mari.

Trebuie să analizăm partida bine, să fim mai buni pe viitor. Sistemul defensiv al celor de la Rayo a fost excelent, iar portarul lor în mare formă. Umiditatea și căldura ne-au afectat, dar la fel a fost și pentru cei de la Rayo. Cerem ca oamenii să aibă răbdare și încredere în echipă.

Jucătorii au fost mai tensionați azi ca de obicei. Le-am spus că de acum presiunea e pe mine, nu pe ei. Am mai spus-o, o să căutăm să îmbunătățim lotul până pe 31 august. Tragerile de timp devin ridicole. Fotbalul ar trebuie să aibă timp efectiv de joc.

E singurul sport care nu are asta. UEFA mereu cere Fair Play, nu? Sunt fericit cu prestația lui Robert Lewandowski. A jucat pentru echipă. La fel ca toți fotbaliștii, și el a fost frustrat de rezultat. E doar o chestiune de timp până va reuși să marcheze”, a declarat el, conform Marca.