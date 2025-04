Youcef Atal a fost condamnat în apel la opt luni de închisoare cu suspendare pentru incitare la ură

Fostul fundaş al echipei Nice, Youcef Atal, acuzat de incitare la ură pe motive religioase, a fost condamnat miercuri în apel la o pedeapsă de opt luni de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 45 000 de euro, relatează AFP.

După ce a primit în primă instanţă o pedeapsă de opt luni de închisoare cu suspendare şi o amendă de 45 000 de euro, Youcef Atal nu a reuşit să convingă Curtea de Apel din Aix-en-Provence, care a menţinut miercuri sentinţa pronunţată împotriva sa în ianuarie 2024 de Tribunalul Penal din Nisa.

Fundaşul echipei Al-Sadd a fost trimis în judecată pentru incitare la ură religioasă pentru că a postat o înregistrare video cu un predicator palestinian din Gaza. În plus faţă de amendă, Atal va trebui să plătească părţilor civile, printre care Liga Profesionistă de Fotbal din Franţa, Liga Internaţională împotriva Rasismului şi Antisemitismului de pe Coasta de Azur şi Crif Sud-Est, aproximativ 15 000 de euro cheltuieli de judecată.

La cinci zile după atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023, urmat de bombardarea Fâşiei Gaza de către Israel, Atal împărtăşise cu cei 3,2 milioane de urmăritori ai săi pe Instagram un videoclip de 35 de secunde în care predicatorul palestinian Mahmoud Al Hasanat vorbea despre soarta copiilor din Gaza sub bombardamente, făcând apoi apel la „o zi neagră pentru evrei”. În timpul audierii sale în apel, la începutul lunii aprilie, Atal a explicat că „nu este implicat în politică”.

„Sunt doar un jucător de fotbal”, a pledat el, susţinând că postarea sa a fost «doar un mesaj de sprijin pentru oamenii care suferă». „Nu pentru că am transmis un mesaj de sprijin pentru Palestina sunt împotriva evreilor sau a orice altceva. Greşeala pe care am făcut-o a fost că nu am urmărit videoclipul până la capăt, altfel nu l-aş fi distribuit. Ar fi trebuit să fiu mai atent”.