Zaniolo, acuzat că a agresat doi tineri jucători de la AS Roma. Cum se apără mijlocaşul

AS Roma îl acuză pe fostul său jucător Nicolo Zaniolo, acum la Fiorentina, că a agresat jucătorii U20 ai clubului cu ocazia unui meci de tineret.

„AS Roma anunţă că la finalul meciului (cu Fiorentina) a avut loc un incident nefericit în care a fost implicat jucătorul Nicolo Zaniolo. Potrivit reconstituirii, fotbalistul a mers în vestiarul echipei Primavera (echipa U20 a Romei) la sfârşitul meciului şi a avut un comportament provocator faţă de unii jucători din echipa de tineret a giallorossilor. În timpul confruntării, doi jucători din echipa Primavera ar fi fost agresaţi fizic”, a subliniat AS Roma.

Fiorentina a răspuns cu o versiune diferită, relatată chiar de jucător: „La sfârşitul meciului, am coborât în vestiar pentru a-i felicita pe băieţii de la Fiorentina, apoi am mers în vestiarul Romei pentru a-i saluta şi a-i felicita pentru sezon, dar la un moment dat au început să mă insulte, aşa că în acel moment, pentru a evita ca situaţia să scape de sub control, am preferat să plec”.