Zeljko Kopic, concluzii după victoria chinuită cu Poli Iași: „De când am ajuns aici, situația a fost foarte grea!”

Dinamo a scăpat, pentru moment, de locul direct retrogradabil, după ce a câștigat la limită cu Poli Iași (1-0).

Zeljko Kopic a tras câteva concluzii la capătul partidei contra formației moldave. Tehnicianul croat a explicat care este situația de la clubul din „Ștefan cel Mare”.

„De când am ajuns aici, situația a fost foarte grea!”

„Am avut multe ocazii să înscriem mult mai rapid, dar e bine că am obținut toate cele trei puncte. Am încercat cu mulți jucători și Ahmed a marcat un gol important. Ahmed este unul dintre jucătorii care nu au jucat foarte multe bine, dar are calitate. I-am spus unde să joace, dar totul se datorează calității sale.

Acea situație a fost grea pentru toată lumea, el a avut și cartonaș galben (n.r. Homawoo) și am decis să îl schimb. Nu a jucat slab, a fost ok, dar asta a fost situația.

De când am ajuns aici, situația a fost foarte grea. Partea mentală a fost mereu complicată, trebuie să construim relații și în această săptămână am încercat acest lucru. Dacă nu ai energie bună, nu poți lega o relație. În acest meci am arătat că avem caracter și că putem să ieșim dintr-o situație grea.

(n.r. Ați marcat doar un gol astăzi) Asta e problema noastră, cred că am creat multe faze, dar nu am putut marca. Asta e problema de la începutul sezonului. Tot ce putem să facem este să încercăm mai mult și să vedem cum vor reacționa jucătorii”, a mărturisit Zeljko Kopic, după victoria la limită cu Poli Iași.