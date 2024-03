Zeljko Kopic este convins că Dinamo se va salva de la retrogradare: „Suntem pe drumul bun, vom reuși în final”

Echipa Dinamo a învins UTA cu 1-0, pe Stadionul „Arcul de Triumf” și a urcat pe locul 14, devasând FC Voluntari.

„Suntem pe drumul bun, vom reuși în final”, crede Zeljko Kopic

În acest moment, echipa alb-roșie se află pe loc de baraj, deși după etapa a 19-a avea de recuperat 11 puncte. Evident, antrenorul Zeljko Kopic este mulțumit.

„Cred că prima repriză a fost foarte bună, am mai avut câteva ocazii de a marca și al doilea gol. Am fost stabili pe tranziții și nu am riscat foarte mult. Am fost foarte stabili în defensivă, dar mi-aș fi dorit să fim mai periculoși pe contraatac.

În opinia mea, mereu e vorba de echipă. Conexiunea dintre jucători e foarte importantă, pe asta ne bazăm mereu.

Nu pot să spun că doar într-un moment s-a făcut schimbarea. Am lucrat zi de zi, aveam probleme, dar și acum suntem în zona retrogradării. Muncim, suntem pe drumul bun, dar cred că vom reuși în final”, a spus el.

Dinamo începe play-out-ul în deplasare, cu FC Hermannstadt

Înaintea play-out-ului, numărul de puncte se va înjumătăți, astfel că misiunea va deveni mult mai ușoară. Dezavantajul lui Dinamo este că va juca 5 meciuri în deplasare și 4 acasă.

„Următorul meci (n.r. – în deplasare, cu FC Hermannstadt) o să fie foarte greu. Trebuie să ne relaxăm acum, dar să ne pregătim foarte bine pentru următorul meci. Suntem într-o formă bună, dar mereu sunt lucruri de îmbunătățit în toate aspectele jocului.

Trebuie să fim mai periculoși pe contraatac, dar sunt satisfăcut momentan. Politic este foarte important pentru că înțelege cum să creeze spații între linii, cum să mențină posesia și să-i elibereze pe coechipieri.

Trebuie să avem răbdare cu el. Nu am timp să mă gândesc la nimic altceva decât antrenamente”, a mai transmis Kopic.