Zeljko Kopic, obligat să folosească în duelul Dinamo – Csikszereda un fotbalist care a adunat doar 8 minute în acest sezon

Dinamo joacă pe teren propiu primul meci în ”dubla” care poate aduce a doua retrogradare a clubului din istorie.

Antrenorul Zeljko Kopic întâmpină probleme în zona defensivă și a apelat la Ricardo Grigore. Jucătorul a evoluat doar în două partide anul acesta, adunând doar opt minute.

”În alte campionate nu am mai avut baraje, e prima dată când joc la baraj. Nu îmi place să arăt că am emoții. E presiune din primul moment în care am venit. Fiecare meci a fost important, mai ales ultimele”, a declarat Kopic, al conferința de presă dinaintea partidei.