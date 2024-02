Zeljko Kopic, pregătit de un nou rezultat bun cu Dinamo! Ce a spus despre meciul cu Oțelul: „Vom da totul pentru a lua trei puncte în fața suporterilor noștri!”

Dinamo primește duminică seară vizita celor de la Oțelul Galați. Ambele formații vin după victorii în etapa precedentă.

Zeljko Kopic vrea să lege un nou succes. Iată cum a comentat situația echipei sale înaintea duelului cu gălățenii.

„Vom da totul pentru a lua trei puncte în fața suporterilor noștri!”

„Toată lumea e satisfăcută, moralul a crescut. Avem așteptări de la meciul de mâine, dar jucăm cu o echipă bună. Sunt puternici în dueluri. Acoperă bine terenul. Vom da totul pentru a lua trei puncte în fața suporterilor noștri.

E bine că e sold-out, am avut susținere la fiecare meci. Fanii sunt fericiți, iar ăsta e un motiv pentru care noi trebuie să fim în formă. În meciurile trecute nu am luat punctele, deși am jucat bine.

Cu Farul, am controlat jocul în anumite momente, ei au avut posesie și au încercat să își creeze ocazii, dar noi am stat foarte bine defensiv. Sunt puncte foarte importante pentru noi.

Mereu ne-a lipsit ceva, până la meciul de la Constanța. Am reușit să îmbunătățim jocul, din punct de vedere mental suntem puternici.

Am spus că trebuie să ne îmbunătățim jocul, să avem mai multă energie. Dacă nu tratezi bine duelurile, este greu, trebuie să fim pregătiți pentru asta mâine. Nu sunt accidentări, avem toți jucătorii.”, a spus Zeljko Kopic, în cadrul unei conferințe de presă.