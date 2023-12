Zeljko Kopic, reacție după eșecul chiar la debutul pe banca lui Dinamo: „Cine analizează meciurile să își dea cu părerea!”

Dinamo a pierdut un nou meci. Bucureștenii au fost învinși în deplasare (1-2 cu Sepsi OSK).

Zeljko Kopic, noul antrenor al „Câinilor”, a reacționat după meci. Iată ce a spus după prima partidă oficială la clubul din „Ștefan cel Mare”.

„Cine analizează meciurile să își dea cu părerea!”

„În prima repriză am avut probleme. La pauză am vorbit despre greșeli și le-am schimbat. Am marcat și ne-am creat ocazii. Jucătorii sunt gata să lupte. Sunt sigur că ne vom îmbunătăți în următoarele meciuri. Schimbările din repriza a doua au fost bune. Vom juca mai bine.

Aștept de la jucători să arate ce este Dinamo. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Trebuie să fim mai puternici decât adversarii. Cine analizează meciurile să își dea cu părerea. Noi avem o problemă mentală. Nu avem o victorie de mult timp. Repriza a doua este dovada că putem juca un fotbal bun.”, a declarat Zeljko Kopic, conform Digi Sport.