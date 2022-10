Zlatan Ibrahimovic a vorbit despre momentul retragerii: „Nu vreau să am regrete”

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovici a împlinit 41 de ani pe 3 octombrie, dar nu are de gând să renunțe la cariera de jucător.

„Nu vreau să am regrete după retragere și să mă gândesc că puteam să mai joc”, a spus Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovici joacă pentru a doua oară în carieră la AC Milan, după ce a mai trecut pe la echipa italiană între 2010 și 2012, când a marcat de 56 de ori în 85 de meciuri.

A revenit la „rossoneri” pe 27 decembrie 2020, iar în sezonul trecut a contribuit substanțial la primul titlu câștigat de echipă după o pauză de 11 ani.

„Am o mare pasiune pentru jocul meu”, a spus atacantul într-un interviu pentru CNN. „Am o situație diferită acum, datorită vârstei și a colegilor pe care îi am.

Dar mă bucur de fiecare zi pentru că eu cred că, atunci când te oprești, fotbalul îți va lipsi atât de mult încât nu vrei să ai regrete și să te gândești că puteai să mai joci”, a adăugat Ibrahimovic, al cărui contract cu AC Milan expiră pe 30 iunie 2023.

„Încerc să rămân la nivel cu acești tineri care lucrează din greu și să păstrez ritmul”, a adăugat cel mai bun marcator al naționalei Suediei din toate timpurile, cu 62 de goluri.

„Luam analgezice în fiecare zi timp de șase luni”, a dezvăluit Zlatan Ibrahimovici

Zlatan Ibrahimovic nu se gândește la retragere. „Vreau să fiu sănătos și cât voi fi la acest nivel voi continua să joc și văd cât de mult pot duce.

Atât timp cât pot avea rezultate, voi continua să joc. În ziua în care nu o să mai pot, vreau ca oamenii din jurul meu să fie sinceri și să spună că nu mai sunt util și apoi voi fi realist”, a mai declarat suedezul.

După ce AC Milan a câștigat titlul în sezonul trecut, atacantul a dezvăluit că în ultimele șase luni a jucat cu probleme mari la ligamentul încrucișat anterior de la genunchiul stâng. „Am făcut mai mult de 20 de injecții în șase luni.

Luam analgezice în fiecare zi timp de șase luni. Abia am putut să dorm în perioada aceea. Nu am suferit niciodată atât de mult pe teren și în afara terenului”, dezvăluia el în iunie.

Chiar și așa, a fost prezent pe teren în 23 de meciuri de campionat, plus în alte 4 din cupele europene, marcând, în total, de 8 ori.

„Nu mi-am pierdut mentalitatea de a deveni mai bun în fiecare zi. Dacă nu muncesc suficient, nu mă simt bine. Și cred că asta te duce departe, la un nivel în care îți provoci corpul pentru că totul ține de a te provoca pe tine însuți”, a mai spus suedezul.

„A fi printre cei mai mulți este ușor. A fi numărul 1 este dificil”, este motto-ul lui Zlatan Ibrahimovic

În prezent, el se reface pentru a nu mai avea probleme la menisc, iar accidentarea a fost atât de gravă, încât s-a pus problema ca el să renunțe la fotbal. El a mai traversat o perioadă dificilă în 2017, când era la Manchester United și a lipsit aproape un an.

„Aceasta a fost prima mea accidentare majoră, așa că totul a fost nou pentru mine. Nu știam cu adevărat la ce să mă aștept, ce aveam de făcut într-o astfel de situație.

La început, mi-a fost puțin frică pentru că nu știam cu adevărat dacă mă pot întoarce pe teren sau ce se va întâmpla. Dar am luat-o zi de zi.

A fost mai degrabă la nivel mental. Trebuia să îmi păstrez calmul și să am răbdare. Mă gândeam că fac un antrenament plictisitor. A fi printre cei mai mulți este ușor. A fi numărul 1 este dificil”, a încheiat Ibrahimovic.