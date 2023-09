7 românce sunt în optimi la Ţiriac Foundation Trophy! Ana Bogdan a întors scorul de la 5-7, 4-5 și 0-40

Nu mai puțin de 7 românce au ajuns în turul 2 la Țiriac Foundation Trophy, două urmând să fie adversare.

Ana Bogdan s-a calificat în optimi, după ce a fost condusă cu 5-7, 4-5 și 0-40

Competiția are la la Centrul Național de tenis din București și se încheie duminică. Ana Bogdan (62 WTA, cs 1) a avut una dintre revenirile care se văd rar pe un teren de tenis.

Condusă cu 5-7 și 4-5, Ana Bogdan era, practic pusă la zid, în contextul în care italianca Nuria Brancaccio (207 WTA) a avut 40-0, pe propriul serviciu, ceea ce înseamnă trei mingi de meci.

Dar Ana nu a renunțat și a întors rezultat, câștigând setul cu 7-5, pentru a se impune în decisiv cu 6-3, chiar dacă adversara a avut 3-1.

„A fost un meci destul de greu din mai multe puncte de vedere. Însă sunt foarte fericită că am avut acea putere interioară de a lupta şi de a reveni. Încă nu realizez foarte bine ce am făcut, dar mă bucur enorm că sunt aici şi merg mai departe.

E greu şi să revii de la set şi 2-5 şi de la trei mingi consecutive de meci. În acele momente nu mai gândeam foarte mult. Încercam să trec peste stările pe care le aveam. Nu m-am simţit extraordinar de bine. Nu am trecut printr-o perioadă foarte bună.

În America am avut un virus la stomac… a fost ca o viroză, am avut mai multe simptome. Din această cauză fizic nu am putut fi foarte bine 3-4 săptămâni. Acum sunt în revenire. Mă bucur că merg mai departe alături de aceşti fani care sper să mă susţină în continuare cu aceeaşi energie”, a explicat Ana Bogdan la postul Digisport.

„E ceva special când joc în ţară, e cu totul alt sentiment”, a recunoscut Ana Bogdan

Jucătoarea le-a mulţumit fanilor prezenţi la Centrul Naţional de Tenis pentru susţinerea oferită. „Mulţumesc spectatorilor pentru susţinerea de care am avut parte. Datorită lor am avut atâta putere de luptă. Ei îmi dau mereu energie. E ceva special când joc în ţară, e cu totul alt sentiment.

Pe de o parte este şi un pic mai multă presiune, pentru că simt că sunt aşteptări din partea tuturor şi din partea mea. Eu îmi doresc să fac cât mai bine şi să merg cât mai departe în turneu. Pe de altă parte este acea susţinere în timpul meciurilor pe care nu o găsim la turneele din afara ţării. De aceea aceste turnee acasă sunt speciale”, a precizat ea.

Celelalte românce care au acces în optimi sunt Jaqueline Adina Cristian (99 WTA, cs 3), Cristina-Andreea Mitu (490 WTA, wild card), Ilinca Daria Amariei (383 WTA, wild card), Maria Sara Popa (752 WTA, venită din calificări), Irina Maria Bara (214 WTA) și Anca Alexia Todoni (291 WTA, wild card).

Rezultatele complete din turul 1:

Ana Bogdan (60 WTA, cs 1) – Nuria Brancaccio (Italia, 168 WTA) 5-7, 7-5, 6-3

Ylena In–Albon (Elveţia, 159 WTA) – Astra Sharma (Australia, 152 WTA) 2-6, 1-6

Marie Benoît (Belgia, 242 WTA, venită din calificări) – Chloe Paquet (Franţa, 209 WTA) 3-6, 6-2, 6-4

Valentini Grammatikopoulou (Grecia, 247 WTA) – Anna Bondar (Ungaria, 148 WTA, cs 5) 3-6, 6-2, 4-6

Jaqueline Adina Cristian (99 WTA, cs 3) – Lulu Sun (Elveţia, 196 WTA) 6-1, 6-3

Carlota Martinez Cirez (Spania, 217 WTA) – Cristina–Andreea Mitu (490 WTA, wc) 1-6, 3-6

Patricia Maria Țig (700 WTA, clasament protejat) – Maria Carle (Argentina, 165 WTA) 6-4, 2-6, 2-6

Alexandra Cadanțu–Ignatik (248 WTA) – Jessica Bouzas Maneiro (Spania, 134 WTA, cs 6) 3-6, 7-5, 3-6

Noma Noha Akugue (Germania, 142 WTA, cs 7) – Katarina Zavaţka (Ucraina, 188 WTA) 3-6, 4-6

Ilinca Daria Amariei (383 WTA, wc) – Irene Burillo Escorihuela (Spania, 245 WTA) 6-4, 6-4

Irina Fetecău (644 WTA, wc) – Maria Sara Popa (752 WTA, venită din calificări) 1-6, 6-7 (8)

Suzan Lamens (Olanda, 264 WTA, lucky loser) – Sara Errani (Italia, 115 WTA, cs 4) 0-6, 2-6

Darja Semenistaja (Letonia, 149 WTA, cs 8) – Berfu Cengiz (Turcia, 237 WTA) 6-2, 6-2

Irina Maria Bara (214 WTA) – Camilla Rosatello (Italia, 305 WTA, venită din calificări) 7-5, 6-1

Carole Monnet (Franţa, 166 WTA) – Anca Alexia Todoni (291 WTA, wc) 3-6, 0-6

Darya Astakhova (Rusia, 186 WTA, venită din calificări) – Viktoriya Tomova (Bulgaria, 82 WTA, cs 2) 1-6, 2-6

Programul meciurilor din optimi

Bogdan (60 WTA, cs 1) – Sharma (152 WTA), azi, de la ora 16:30

Benoît (242, LL) – Bondar (148 WTA, cs 5)

Cristian (99 WTA, cs 3) – Mitu (490 WTA, wc), azi, de la 11:00

Carle (165 WTA) – Maneiro (134 WTA, cs 6), azi, de la 12:00

Noha Akugue (142 WTA, cs 7) – Amariei (383 WTA, wc), azi, de la 10:30

Popa (752, Q) – Errani (115 WTA, cs 4)

Semenistaja (149 WTA, cs 8) – Bara (214 WTA)

Todoni (291 WTA, wc) – Tomova (82 WTA, cs 2), azi de la 13:30

S-au tras la sorți și meciurile de pe tabloul de dublu:

Anna Bondar, Kimberley Zimmermann (Ungaria, Belgia, cs 1) –Cristina-Andreea Mitu, Fanny Stollar (Ungaria), azi de la 12:00

Ilinca Dalina Amariei, Anca Alexia Todoni (wc) – Angelica Moratelli, Camilla Rosatello (ambele Italia)

Valentini Grammatikopoulou, Anna Siskova (Grecia, Cehia) – Elixane Lechemia, Conny Perrin (Franța, Elveția)

Ana Bogdan, Jaqueline Adina Cristian – Irina Khromacheva, Valeriya Strakhova (Rusia, Ucraina, cs 2)