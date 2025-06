A fost făcut anunțul! Luka Modric a semnat: ”Sosirea sa este crucială”

Directorul sportiv al lui AC Milan, Igli Tare, a declarat că transferul jucătorului croat Luka Modric este finalizat.

Oficialul clubului italian a subliniat că Modric este fanul echipei milaneze, iar sosirea sa îi va ajuta să progreseze.

”Am vorbit cu el personal şi l-am văzut ca pe un om dornic să fie competitiv. Sosirea sa este crucială pentru un grup care are nevoie de jucători ca acesta, care are nevoie de conducere”, a comentat Tare, potrivit Agerpres.

”Prima întrebare pe care mi-a pus-o Luka a fost: <<Vom fi o echipă construită pentru a câştiga campionatul?>>. A câştigat şase Ligi ale Campionilor şi vrea să fie o vedetă încă de la început. Este important pentru ceea ce va transmite în termeni de mentalitate, leadership şi profesionalism”, a adăugat albanezul.

‘‘Faptul că Modric este fan al lui Milan face lucrurile şi mai interesante şi ar fi minunat pentru el să aibă un sezon stelar, deoarece Cupa Mondială se va juca la sfârşitul sezonului”, a mai spus Igli Tare.