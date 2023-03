Accidentat de o lună, rapidistul Andrei Ciobanu s-a resemnat: „A fost cel mai slab sezon al meu”

Mijlocașul rapidist Andrei Ciobanu se recuperează după accidentarea suferită la finalul lunii trecute și speră să salveze un sezon slab.

„Pentru mine a fost cel mai slab sezon al meu”, recunoaște Andrei Ciobanu

Andrei Ciobanu a ajuns la Rapid în vară, clubul alb-vișiniu plătind celor de la Rapid 100.000 de dolari. A jucat 13 meciuri în Superligă și 3 în Cupa României, fără să marcheze.

Accidentat în minutul 8 al meciului cu Chindia (scor final, 2-0), care a avut loc în Giulești pe 25 februarie, în Etapa a 27-a a sezonului regulat, jucătorul sper să se recupereze cât mai repede.

„Personal, pentru mine cred că anul acesta a fost cel mai slab sezon al meu, pentru că nu am evoluat așa de mult cât mi-am dorit. Dar cu siguranță voi trece peste această accidentare și voi reveni mai puternic.

Când am sosit la Rapid, am avut o entorsă, care m-a deranjat vreo două luni, dar nu am lipsit de la niciun antrenament.

Nu știu de ce nu am jucat mai mult, au fost deciziile lui Mister (n.r. – Adrian Mutu). Depinde de fiecare meci, cu cine joci, de tactică, poate eu am un stil diferit față de colegii care au jucat mai mult. Poate nu am fost cea mai bună soluție la momentele respective”, a declarat Ciobanu pentru sport.ro.

Mijlocașul are în palmares titlul de campion (2016/2017), Cupa României (2018/2019) și Supercupa României (2019), toate cu FC Viitorul, care în vara lui 2021 a fuzionat cu Farul.