Accidentată, Simona Halep va lipsi 3 săptămâni din circuit! Fostul lider mondial a fost nevoită să renunțe și de la Fed Cup

Simona Halep s-a retras din turneul WTA 1.000 de la Miami.

Simona Halep trebuia să debuteze în această seară la Miami, în turul doi, împotriva australiancei Daria Gavrilova Saville.

Simona Halep s-a accidentat la coapsa stângă în semifinala de la Indian Wellsierdută în fața polonezei Iga Swiatek, pe 19 martie.

Într-o postare pe Twitter, Simona Halep a explicat problemele medicale cu care se confruntă.

Hi guys, while I was practising in Miami yesterday I felt a sharp pain in my left leg. I had been struggling with the thigh since my semifinal in Indian Wells and hoped it would improve, but I went for an MRI last night and unfortunately it showed a tear. My body needs time to pic.twitter.com/6xlojjKTRj

— Simona Halep (@Simona_Halep) March 24, 2022