Acuze grave la adresa lui George Ogăraru: „A vrut salariu mai mare și a tăiat de la gloriile clubului”

În această vară, fostul fotbalist al roș-albaștrilor a devenit coordonatorul Centrului de copii și juniori al clubului din Ghencea.

Iar în noua poziție se pare că acesta a obținut chiar și o sporire a indemnizației pe care o primește ca anagjat al grupării susținute de MApN. Dezvăluire a fost făcută de unul dintre foștii antrenori ai academiei Stelei care îi reproșează lui Ogăraru că a umblat la salariile antrenorilor pentru ca el să câștige mai mult.

„În luna iunie toate salariile antrenorilor de la Centrul de Copii și juniori din cadrul CSA Steaua au fost reduse cu 10 la sută. Propunerea a fost făcută de George Ogăraru. Acum câteva zile, același Ogăraru a cerut mărirea propriului salariu cu 30 la sută. A motivat că el a contribuit la promovarea echipei de seniori și că de asta merită. Comisia tehnică i-a refuzat acest lucru.

Am fost și eu acolo, mi-au tăiat și mie din salariu, dar nu e vorba de mine aici, ci de foști mari jucători ai Stelei, glorii ale clubului. Cum să le tai salariile unor oameni ca Bumbescu, Iovan, Teo Anghelini, Vasile Aelenei, Gheorghe Nițu sau Lajos Sătmăreanu? Și pentru ce? Ca să i se mărească salariul lui Ogăraru, o remunerație care și așa e foarte mare!”, a fost comentariul tehnicianului pentru Pro Sport.

Nu este singurul aspect menit să afecteze imaginea fostului fundaș. Trimiterea sa la Centrul de Copii și juniori al clubului după ce la un moment dat a ocupat funcția de manager general a fost epxlicată de Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB-ului.

„Ogăraru a fost retrogradat din funcție de fostul secretar de stat Codrin Munteanu pentru că ar fi vrut să ia mai multe spații ale stadionului Steaua și să o pună pe soția lui administrator. Domnul Codrin Munteanu l-a dat afară în 3 secunde din birou. Soția lui Ogăraru urmează să fie numită administrator la stadionul Arcul de Triumf.

Ogăraru are clauză în contract să aducă cu 30% mai mulți copii până în luna mai a acestui an. N-a adus nici măcar unul. Salariul e același. Ogăraru ocupă funcția de coordonator. Dar, de fapt, sunt 4 coordonatori pe o singură funcție la CSA: Miu, Ogăraru, Fane Iovan și Sorin Popescu. Miu are salariul de 15.000 de lei lunar, Ogăraru de 30.000 de lei, Iovan de 11.000 de lei”, mărturisea la vremea respectivă pentru Pro Sport, Gheorghe Mustață.