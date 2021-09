Ambiția lui Crețu după ce a „trădat” FCSB pentru Craiova: „Am venit la o echipă de mare tradiție”

Mijlocașul a schimbat tabăra pe final de mercato după ce nu a mai fost în grațiile lui Gigi Becali.

Iar jucătorul de 29 de ani a fost imediat „racolat” de o altă candidată la titlu. Universitatea Craiova și-a asigurat serviciile sale, iar fotbalistul are planuri mari alături de noii săi coechipieri.

„M-am decis foarte repede, am răspuns pozitiv de la primul contact cu oficialii clubului, am venit la o echipă de mare tradiţie din România, care are obiective îndrăzneţe an de an şi sper să le şi îndeplinim. E important pentru club, pentru suporteri şi pentru mine personal să reuşim câştigarea titlului. În fotbal orice e posibil şi deci am putea reuşi să luăm titlul, cu susţinerea conducătorilor şi a suporterilor”, au fost cuvintele noului transfer al oltenilor.

Crețu a mai jucat în Liga 1 doar la Poli Iași înainte să devină interesant pentru FCSB, echipă pentru care a bifat doar 7 partide oficiale în acest start de sezon.

„Am auzit şi că fanii sunt foarte pretenţioşi, dar presiunea lor trebuie să ne motiveze şi să împingă de la spate. Sunt sută la sută din punct de vedere fizic, pe unii dintre noii colegi îi cunosc deja, am jucat cu ei la anumite echipe de club şi chiar la naţională, sunt sigur că mă voi integra şi aştept cu nerăbdare acest cantonament, pentru a sta mai mult împreună şi a ne omogeniza”, a încheiat Crețu.

Crețu a semnat cu alb-albaștrii un contract pe o perioadă de 3 ani și va purta tricoul cu numărul 14 în Bănie. Este al șaptelea jucător venit la echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf în perioada de mercatoul din această vară.

