Adevărul despre relaţia de-a lungul timpului dintre Gigi Becali şi Nuţu Cămătaru: ,,El face multe lucruri bune”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat de mai multe ori că nu îl cunoaşte pe temutul interlop Nuţu Cămătaru, însă apropiaţii omului de afaceri din Pipera îl contrazic în acest sens.

Dumitru Dragomir, fost preşedinte al LFP, susţine că Gigi Becali îl ştie pe Nuţu Cămătaru, dar nu vrea să se asocieze cu acesta, pentru că finanţatorul FCSB-ului este perceput o persoană diferită în societate, nu la fel de dură ca Nuţu Cămătaru.

,,Eu am o impresie foarte bună cu Nuțu Cămătaru. Îl cunosc! E adevărat ce spune Nuțu. Câți bani i-a dat Nuțu Cămătaru împrumut lui Gigi Becali… Să am eu atâția bani în buzunar acum. I-a returnat Gigi Becali acei bani. Ești interlop dacă te descurci bine? Eu l-am cunoscut și am o impresie foarte bună despre Nuțu Cămătaru. Nu am luat niciodată bani împrumut de la el și e om serios.

El s-a supărat că Gigi a spus că nu îl cunoaște, s-a supărat… Gigi nu a vrut ca numele lui să fie asociat cu cel al lui Nuțu Cămătaru. Gigi face multe lucruri bune, dar câteodată… Să îl bată Corsicanu pe Gigi? Eu mă îndoiesc de asta, dar dacă scrie în carte… Eu nu discut despre ceea ce nu știu. Eu știu că Nuțu era amic cu Gigi Becali.’‘, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.