Situaţie şocantă pentru un fost conducător din fotbalul românesc! I se vor amputa ambele picioare

Un fost conducător al fotbalului din România a ajuns într-un moment al vieţii pe care foarte puţini şi-l imaginau în urmă cu mai mulţi ani de zile.

Alex Rădulescu, fost preşedinte al AFAN, nu se află deloc într-o stare foarte bună de sănătate. Din cauza diabetului, fostul conducător a rămas fără un picior, după ce medicii au decis să i-l amputeze. Alex Rădulescu riscă în acest moment să-i fie tăiat şi celălalt picior din cauza situaţiei în care a ajuns.

În anul 2007 a fost condamnat la 23 de ani de închisoare după ce a împuşcat accidental un tânăr de 29 de ani care făcea baie în lacul care era concesionat de fostul şef de la AFAN. Alex Rădulescu a fost eliberat condiţionat pe 28 decembrie 2018, însă de atunci starea sa de sănătate s-a agravat, mai ales după ce fosta soţie l-a lăsat şi ea pe drumuri.

Cei care îl mai sprijină pe Alex Rădulescu în aceste momente cumplite sunt dinamoviştii Cornel Dinu şi Florin Prunea. Aceştia îl ajută cu ce pot pe fostul oficial AFAN.

,,Eu îl cunosc pe Alex de mult… El avea un chioșc în gara din Târgoviște unde vindea mititei și bere. A venit după 90 în București și a făcut un restaurant pe lângă Foișorul de Foc, o cârciumă non-stop, unică în București pe atunci, nu închidea niciodată, schimba ospătarii, bucătarii ca să funcționeze non-stop. Toată protipendada Bucureștiului mergea la el, la orice oră din zi și din noapte.

Apoi a preluat sindicatul fotbaliștilor de la Bubu Sotir, odihnească-l Domnul, i-a adus pe Lupescu și Prunea… Și ei l-au ajutat cât a fost în pușcărie, i-au trimis treninguri, mâncare… și eu am făcut ce-am putut ca să-i fie mai ușor…

Alex avea avere mare, case, proprietăți de vreo patru milioane de euro, bani prin bănci, vreo trei milioane de euro… Când a ieșit din pușcărie, a ieșit în trening. S-a dus acasă și soția nu l-a lăsat să intre, a chemat poliția, că nu mai avea buletin, mutație… auzi tu, nu mai avea buletin… Noaptea minții… Și s-a dus amărâtu’ la Prunea și a stat o perioadă la Prunea. A venit și pe la mine… «Nu mai am nimic, Cornele… Mi-a luat asta tot…», mi-a spus…

S-a paradit rău după-aia… Băutură, țigări… Avea diabet, a făcut o formă galopantă, eu l-am dus acum vreo doi ani la spital… la «Elias», l-am ținut acolo vreo lună… ajunsese la pempărși, avea și un început de demență post-alcoolică… În sfârșit, l-au pus cât de cât pe picioare, n-a mai vrut să stea acolo… S-a întors la Târgoviște, a câștigat un proces, a făcut rost de ceva bani…

A mai stat pe la o fată a lui, a mai stat printr-un sat de lângă Târgoviște, dar n-avut nimeni grijă de el… Nici el nu s-a îngrijit… Diabetul s-a agravat și l-au dus la un spital la Târgoviște acum vreo lună și ceva… Și ăia de acolo au zis că-i… degerat! Auzi tu, degerat în septembrie! …În octombrie… când era… În ce țară trăim!

M-am dus acolo… și am vorbit cu primarul, cu prietenii mei din Târgoviște și l-am dus la Spitalul Județean… Și au ajuns să-i taie un picior până la urmă, n-au avut ce-i face… Săptămâna trecută… Am fost și eu acolo, am vorbit cu chirurgul… Diabet galopant, n-a avut altă soluție… Era terminat… Și acum e vorba să i-l taie și pe celălalt că e umflat rău… altfel moare…”, a declarat Cornel Dinu, pentru Fanatik.

,,Nu mi-e ușor să vorbesc de Alex… E rău… E în spital, la Târgoviște… Îl ajut cu tot ce pot… cu tot ce putem, că e și «Mister» implicat în asta… am pe cineva acolo ca să-l îngrijească permanent și să mă țină la curent cu tot ce se întâmplă, tot ce are nevoie.

Ferească Dumnezeu să piardă și al doilea picior… Deocamdată mai speră doctorii să nu i-l taie… L-a distrus diabetul… Alex a fost foarte apropiat de toți jucătorii când era președinte la AFAN, i-a ajutat pe foarte mulți, a făcut numai bine jucătorilor.

A plătit pentru nenorocirea aia din 2006… a fost un mare ghinion și a plătit pentru el… Nu a vrut Alex să omoare niciodată, pe nimeni, dar… a fost un ghinion cumplit pentru toți…”, a precizat şi Florin Prunea, pentru sursa citată.