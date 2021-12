Adi Mutu are parte și de susținători: „Am lucrat cu el, știe fotbal. De ce să nu aibă o șansă?”

„Il Fenomeno” a rămas principala țintă a celor de la FRF pentru postul de selecționer al naționalei mari, asta după ce Dan Petrescu a refuzat și el propunerea venită de la Casa Fotbalului!

Adrian Mutu are șanse tot mai mari să își îndeplinească marele său vis și poate prelua prima reprezentativă în zilele următoare. Deși numele său nu a fost primit cu mult entuziasm de către oamenii din fotbalul românesc, „Briliantul” este susținut de Marcel Pușcaș, fostul său președinte de la FC U Craiova.

Oficialul oltenilor este de părere că Mutu merită să primească această șansă, datorită trecutului său din postura de fotbalist al României. Totodată, Pușcaș a mărturisit că a stat de vorbă cu antrenorul în vârstă de 42 de ani și este convins că acesta poate face față acestei provocări.

„Tot ne învârtim în jurul cozii. Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu, Dan Petrescu: soluții imposibile. O să ajungem tot de unde am plecat. Era foarte simplu, să fie numit Mutu de la bun început si cu asta basta. Fără să ne mai plimbăm și să facem spectacol.

L-aș propune pe Mutu, mie îmi place. Am lucrat cu el, am stat de vorbă. Știe fotbal, este un fost mare jucător al naționalei, al fotbalului românesc. De ce să nu aibă și el o șansă, cum a avut-o Rădoi, care nu era cu nimic în plus față de Mutu la ora asta? Nici ca număr de meciuri antrenate, nici calitate fotbalistică.

Dați-mi voie să spun că și Mutu are șansa lui, poate chiar mai mare ca a lui Rădoi, dar nu știu ce poate face un selecționer în acest context, în care vârfurile echipei naționale nu joacă la Cadiz și Reading. Pot să vină Mourinho și Guardiola, să facă ce sisteme vor ei. Noi stăm în 3 jucători: Marin, Stanciu, Niță”, a declarat Marcel Pușcaș pentru digisport.ro.