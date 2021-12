Adi Mutu, concluzii clare după mandatul de la FC U Craiova: „Eram pe drumul cel bun!”

„Briliantul” a preluat FC U Craiova 1948 în vara acestui an, odată cu revenirea echipei în Liga 1 după 10 ani de absență!

Fostul selecționer al echipei naționale de tineret a României nu a avut parte de mandatul pe care l-ar fi dorit pe banca oltenilor, iar formația sa ajunsese la nu mai puțin de șapte meciuri consecutive fără victorie în Liga 1. Oltenii erau pe locul 13 în ierarhie la acea vreme și acumulaseră doar 9 puncte în cele 11 jocuri disputate.

În ciuda faptului că a fost înlăturat rapid de către Adrian Mititelu, Mutu nu regretă aventura din Bănie și consideră că perioada petrecută la FC U Craiova a fost una benefică pentru cariera sa. Mai mult de atât, „Il Fenomeno” crede că elevii săi erau pe drumul cel bun în momentul schimbării sale, însă este de părere că a avut și foarte mult ghinion în startul stagiunii.

„Nu regret, a fost ceva foarte frumos pentru mine. Am luat o echipă de al început, am fost în cantonament, m-am simțit antrenor. A fost o experiență foarte frumoasă. Am avut și ghinion, nu e niciun fel de problemă. Sper să nu mai am pentru că eu am fost un norocos. Șansa nu mi-a surâs. Dacă aveam 5-6 puncte în plus, lucrurile stăteau diferit. Era vorba de rezultate… Eu cred că eram pe drumul cel bun. A fost o experiență utilă, mi-a plăcut mult și le urez multă baftă celor de la Craiova. Sper să evite retrogradarea.

Cu mine știu ce s-a întâmplat, dar nu știu ce s-a întâmplat cu Flavius Stoican. Nu dau liniște băieților schimbările astea. Condițiile sunt foarte bune, nu am avut probleme cu banii, am avut salariile la zi. Baza noua are cinci terenuri biliard, au condiții. Probabil că în iarnă vor face anumite schimbări de jucători pentru că unii au lăsat de dorit”, a spus Adi Mutu, potrivit ProSport.