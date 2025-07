Verdictul lui Keșeru înainte ca FCSB să debuteze în noul sezon din Champions League: ”Acolo e foarte greu, e foarte greu!”

Inter Club d’Escaldes din Andorra va fi primul adeversar al FCSB din drumul către fazele principale din Champions League.

În mod Normal, FCSB ar trebui să se califice fără probleme.

Înainte de meci, fostul atacant, Claudiu Keșeru, a oferit mai multe declarații.

”Acolo e foarte greu, e foarte greu. Îmi aduc aminte și de echipa noastră pe care am avut-o în 2014/2015. Și cu echipa pe care am avut-o la Ludogorets am reușit să ne calificăm o dată în grupele Champions League, în ciuda valorii extrem de ridicate. Sunt echipe care investesc mai mult decât Steaua (n.r. – FCSB) sau Ludogorets și vor să ajungă în același loc.

Cu siguranță au un avans față de celelalte echipe datorită omogenității și schimbărilor puține la nivelul lotului. Pleacă cu prima șansă, dar și la CFR se lucrează foarte bine. Îl văd deja de 2-3 ani, îmi place foarte mult ce transmite. Are starea de spirit necesară și se vede în mod clar acea foame de performanță, își dorește să progreseze, a spus Keșeru, la PrimaSport.