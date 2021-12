Adi Mutu versus Edi Iordănescu! Cine are şanse mai mari să devină selecţioner

Federaţia Română de Fotbal se pregăteşte să anunţe numele noului selecţioner ce va prelua prima reprezentativă. După ce Dan Petrescu a refuzat propunerea, Adrian Mutu şi Edi Iordănescu se află printre favoriţi.

Ilie Dumitrescu, fost mare internaţional, este convins că aceasta este lista scurtă de antrenori pe care Federaţia o are pe masă. Fostul fotbalist înclină spre varianta Mutu selecţioner, pentru că acesta a colaborat deja cu Federaţia, pe când era antrenor la U21.

,,Sunt doi antrenori care s-au remarcat, e clar că asta e lista scurtă. Există relația asta pe care Mutu o are cu FRF, a fost acolo, pe mine unul m-a încântat. Apropo de evoluția lui la U21 acolo, mă ridic în picioare și aplaud. A avut un lot la dispoziție în care n-a putut folosi mulți jucători de bază, ca Man, Mihăilă sau Hagi. O echipă cu 25% din lotul valoros pe care îl avea. Acolo a excelat Mutu la organizarea de joc.

Edi Iordănescu e deja un antrenor cu experiență, a câștigat și titlul, e o variantă foarte bună. Ambele sunt. Eu cred în amândoi. La un moment dat, noi discutam de un proiect la echipa națională și cred că de-aici s-a pornit. După s-a ajuns la ei doi. Edi a avut o misiune complicată la CFR și apoi a câștigat campionatul.

Mutu m-a impresionat la turneul final cu Germania, Olanda și Ungaria, care era echipă gazdă. Nu-ți trebuia mult să-ți dai seama că e o echipă lucrată și că avea strategie și că a scos maximul cu ce a avut la dispoziție. Plus, cunoaște și metodele de lucru ca selecționer. Deci are o experiență în zona asta, dar ultimul cuvânt îl are Federația.”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru Digisport.