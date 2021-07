Adi Popa, despre posibilitatea de a ajunge la CSA Steaua: ,,Cunosc foarte multe persoane de acolo”

Adrian Popa este acum un jucător liber de contract, după ce ultima oară a evoluat în Liga 1 pentru ilfovenii de la Academica Clinceni.

Pentru a nu-şi ieşi din formă, mijlocaşul ajuns la vârsta de 32 de ani s-a antrenat în această perioadă de vară cu lotul celor de la CSA Steaua, sub comanda lui Daniel Opriţa.

Despre semnarea unui angajament cu ,,militarii”, Adi Popa spune că nu a purtat negocieri cu nimeni din Ghencea. Fotbalistul apreciază faptul că a fost lăsat să se pregătească alături de formaţia de Liga a 2-a.

,,Și astăzi am făcut antrenament. Baza este la cinci minute de unde locuiesc. Toate echipele din București cu care aș fi putut să merg să fac antrenamente sunt plecate în cantonament sau prin alte țări. După ce am terminat contractul la Clinceni, trebuia să-mi continui pregătirea până îmi rezolv următoarea destinație. Și de ce nu? Cunosc foarte multe persoane acolo, am copilărit pe Ghencea, acolo am cunoscut cele mai mari satisfacții din carieră. N-am avut nicio negociere cu ei, nu s-a pus problema. Le mulțumesc ca m-au primit la antrenament.”, a declarat Adi Popa, pentru ProSport.

500.000 de euro este cota de piaţă a lui Adi Popa în acest moment, potrivit celor de la transfermarkt.com.