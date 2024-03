Adrian Ilie a dat verdictul despre atacantul lui Becali: ”Avea suficientă calitate pentru a juca în Europa!”

FCSB l-a cumpărat pe columbianul Dayro Moreno de la Once Caldas, pentru aproximativ 1.750.000 de euro, la începutul lui 2008.

În acel moment, fotbalistul avea 23 de ani și este în continuare cel mai scump fotbalist străin cumpărat de FCSB.

Adrian Ilie a contribuit la realizarea transferului și a a dat recent mai multe declarații despre atacant.

”La Steaua București am lucrat cu Dayro Moreno și Pepe Moreno. L-am ales pe Dayro pentru că avea și încă are mult talent. La momentul acela era tânăr. A jucat bine la noi, dar nu s-a adaptat la țară atât de repede pe cât am fi crezut.

Cu toate acestea, era un jucător de mare calitate și cred că avea suficientă calitate pentru a juca în Europa”, a spus Adrian Ilie, pentru Caracol Radio.