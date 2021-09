Adrian Mititelu Jr. a dat cărțile pe față: „Nici Mutu nu cred că este mulțumit”

FC Argeș a învins-o pe FC U Craiova 1948, iar oltenii au ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în Liga 1.

O primă măsură luată a fost schimbarea căpitanului. Începând de runda viitoare, banderola va fi purtată de Bradley Diallo, fundașul central francez de 31 de ani, și nu de Dragoș Albu. De asemenea, s-a zvonit că Mutu ar putea fi demis.

Adrian Mititelu Jr. spune însă că nu se pune problema demiterii lui Mutu. Mititelu Jr. consideră că rezultatele slabe se datorează accidentărilor și faptului că echipa sa a fost dezavantajată de arbitraj.

”Obiectiv vorbind, nu sunt mulțumit de cele opt puncte din opt meciuri. Nici el nu cred că este mulțumit, dar situația este rezolvabilă. Dacă ne uităm la acele meciuri, puteam avea mai multe puncte. Am fost dezavantajați de arbitraj, am avut și foarte mult ghinion. Cred că se va întoarce norocul și asupra noastră. Dacă ne uităm la ultimul meci, trebuia să facem minim egal. Într-adevăr, jocul nu mai arată ca cel din primele etape.

Întotdeauna au fost fluctuații de joc la echipele din România. Ne-au lipsit și mulți jucători. Sper să intre și Bauza, care cred că a fost cel mai reușit transfer. A revenit și Compagno. Nu caut alibi, dar noi am avut ghinion, am avut faze de arbitraj împotriva noastră, am avut accidentări la fiecare meci. Avem nevoie de timp”, a declarat Adrian Mititelu Jr la Digi Sport.

”Doi lideri ai galeriei au discutat cu Adrian Mutu. Au stabilit să intre în autocar ca să discute cu jucătorii, cum se întâmplă și la alte cluburi, chiar și acolo unde a antrenat Jose Mourinho. Au discutat civilizat cu jucătorii, au existat câteva ridicări de voce. Nu i s-a luat banderola lui Dragoș Albu pentru că nici nu o avea la el în autocar.

Nu s-a pus problema să fie schimat Dragoș Albu de liderii galeriei. A fost pus căpitan și Diallo pentru că este nevoie de încă o voce de lider în vestiar. Dragoș are în jur de 20 de ani și a avut nevoie de ajutor în vestiar.

Practica asta există de zeci de ani. Suporterii au fost alături de cauza noastră și e normal să îi lăsăm să își spună punctul de vedere, atât timp cât nu întrec măsura. Trebuie să privim lucrurile obiectiv. Dacă atunci când vin la antrenamente, se strâng mii de suporteri și aclamă numele lui Adrian Mutu, e normal să îi lăsăm să pună și ei întrebări”, a mai spus finanțatorul de la U Craiova 1948.

U Craiova 1948 ocupă locul 13 în Liga 1, cu opt puncte, şi cu o singură victorie în ultimele cinci meciuri, 2-1 cu Academica Clinceni.