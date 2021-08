Adrian Mititelu Jr. anunţă întăririle mult aşteptate de Adrian Mutu: ,,Vor veni doi olandezi”

Adrian Mititelu Jr. a vorbit despre situaţia echipei sale în acest început de campionat şi a anunţat sosirea a doi jucători noi sub comanda lui Adrian Mutu.

Acesta spune că noii fotbalişti de la echipă vor fi de naţionalitate olandeză, iar posturile pe care le vor acoperi cei doi sunt cele de atacant şi mijlocaş.

Oltenii nu ţintesc rău pe final de mercato. Fotbalisti care vor sosi sub comanda ,,Briliantului” au evoluat în campionatul Olandei şi al Belgiei, după cum chiar Adrian Mititelu Jr. a dezvăluit.

,,În zilele următoare zile vom mai transfera doi fotbaliști olandezi. Un atacant de 27 de ani, cu 100 de meciuri în prima ligă din Olanda, care așteptăm să devină liber de contract, și un mijlocaș de 24 de ani, de la Mouscron.”, a declarat Adrian Mititelu, pentru GSP.

,,Prestațiile noastre au fost încântătoare și ar fi trebui să avem mai multe puncte în consecință. Am avut ocazii mari și am pierdut nemeritat. Consider că ar fi trebuit să avem măcar 6 puncte adunate după aceste trei meciuri. La cum am văzut echipa suntem cam la 60 și ceva la sută din potențial.”, a spus oficialul oltenilor pentru Realitatea Sportivă, pe data de 3 august.