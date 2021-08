EXCLUSIV | Vestea nemaipomenită primită astăzi de fanii olteni: „Vom aduce un atacant cu experiență”

Adrian Mititelu Jr, fiul patronului celor de la FC U Craiova, a dezmințit zvonurile potrovit cărora Ondrasek ar fi urmat să ajungă în Bănie după despărțirea de FCSB.

Cehul a fost pus pe liber de Gigi Becali după ce a bifat doar 110 de minute pentru vicecampioana României.

„Din câte știu eu, Ondrasek nu va rămâne în România. Nu mai contează dacă ni l-am dorit, atât timp cât el nu va continua în campionatul nostru. O să vină un atacant cu experiență, care nu a mai jucat în România. Vom mai face maximum două transferuri până la încheierea perioadei de mercato”, a fost mesajul transmis de Adrian Mititelu Jr, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

FC U Craiova are doar 3 puncte după primele 3 runde ale stagiunii. Un bilanț pe care alb-albaștrii îl consideră mult prea modest comparativ cu ceea ce au arătat în teren.

„Prestațiile noastre au fost încântătoare și ar fi trebui să avem mai multe puncte în conecință. Poate că și la CFR Cluj am fi emritat un egal având în vedere că am reulit să să revenim când nimeni nu se mai aștepta. Și de la Voluntari pot spune că trebuia să ne întoarce cu cel puțin un punct.

Am avut ocazii mari și am pierdut nemeritat. Consider că ar fi trebuit să avem măcar 6 puncte adunate după aceste trei meciuri. La cum am văzut echipa suntem cam la 60 și ceva la sută din potențial”, a mai adăugat reprezentantul patronatului juveților.

