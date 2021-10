Adrian Mititelu Jr. îl vrea cu orice preţ pe Marius Şumudică la echipă: ,,Mi-aş dori să fie el”

Adrian Mutu a plecat de la FC U Craiova 1948, iar favoritul conducerii pentru a-i lua locul ,,Briliantului” este Marius Şumudică, cel care a pregătit-o pe CFR Cluj ultima dată.

Familia Mititelu a avut ambiții mari după zece ani petrecuți în afara fotbalului din primul eșalon, astfel că voiau să se bată încă din primul sezon pentru locurile fruntașe din Liga 1. Pentru asta, oltenii au pregătit un buget foarte mare pentru România, dar și un salariu pe măsură pentru Adrian Mutu, considerat de oficialii clubului drept cel mai potrivit pentru readucerea formației în elita fotbalului românesc.

După ce s-a reziliat înţelegerea cu Adrian Mutu, cei de la FC U Craiova 1948 au luat legătura cu Marius Şumudică. Adrian Mititelu Jr. anunţă că un nou antrenor va fi numit, cel mai probabil, până joi, 7 octombrie.

,,Nu neapărat meciul de ieri a fost decisiv pentru Adi, întreaga situaţie a fost. Nu e exclusiv vina antrenorului. Prima parte am început foarte bine, cu un joc foarte frumos. Normal că antrenorul trebuie să ia o decizie. Jucătorii care au fost propuşi de mine au primit ok-ul lui Adi, nu i-au fost forţaţi.

Dacă ne uităm la mecuri, e primul meci când pierdem la două goluri. Am făcut multe egaluri, am pierdut la un gol, pe greşeli defensive. Kovacic şi Diallo sunt jucători care au jucat la nivel înalt, nu ştiu cum au tot greşit. A fost un meci trăit la maxim, dar am fost foarte dezamăgit de ce s-a petrecut în repriza a doua.

În prima mi-a plăcut ce am văzut, dar în a doua… Am pierdut o luptă, nu războiul. Vreau să spun faptul că acest derby a venit într-un moment greu, delicat. Cum s-a confirmat, discutăm cu domnul Şumudică, dar nu pot să vă dau detalii. Voi încerca să aduc un antrenor până joi, când se reuneşte echipa. Mi-aş dori să fie Şumudică.

E normal că am greşit undeva cu Adi Mutu, dar nu pot să regret că l-am adus, a avut foarte mult ghinion, în viitor va fi unul dintre cei mai buni antrenori români. E cel mai profesionist din toţi antrenorii cu care am lucrat.”, a declarat Adrian Mititelu Jr., pentru Telekomsport.