Adrian Mutu a clarificat „cazul Alexandru Albu”: „Mă gândesc în primul rând la binele echipei”

Titular în ediția trecută de campionat, când a marcat 7 goluri în 34 de meciuri, fundașul Alexandru Albu și-a pierdut postul de titular.

„Nu sunt supărat pe Alex Albu. Consider că e un jucător important”, a spus Adrian Mutu

Alexandru Albu a fost cumpărat definitiv de Rapid, de la Concordia Chiajna, pentru 200.000 de euro. Numai că în actuala ediție de campionat a fost integralist într-un singur meci, în prima etapă, cu CFR Cluj, după carte a intrat pe parcurs cu Unversitatea Craiova și Petrolul.

Întâmplător sau nu, și-a pierdut postul de titular după ce în prima etapă din Superligă a ratat un penalty. Era minutul 90+4 al meciului din deplasare cu CFR Cluj, Albu a șutat slab, Bălgrădean a parat, iar scorul a rămas 1-0 pentru gazde.

Adrian Mutu spune că este o simplă coincidență că nu l-a mai folosit pe Alexandru Albu după ce a ratat penalty-ul. „Nu sunt supărat pe Alex. Consider că e un jucător important şi valoros al nostru.

Atât eu, cât şi clubul îl respectăm şi ne place ca jucător. De aceea l-am şi cumpărat. La o echipă de acest nivel, există şi concurenţă. Eu am spus că un antrenor ar fi bine să fie mereu pus în dificultate, să aleagă cu greu primul 11.

Aşa sunt eu cu jucătorii mei. Eu trebuie să fac nişte alegeri, acum nu ştiu dacă sunt cele mai corecte pentru fiecare jucător în parte.

Eu mă gândesc în primul rând la binele echipei şi vreau să scot maximum din fiecare joc. De fiecare dată, trimit în teren primul 11 care cred că poate aduce victoria.

Asta nu înseamnă că ceilalţi jucători nu vor avea şanse pe viitor. Voi da şanse fiecărui jucător să joace. Depinde de ei la ce nivel se menţin şi cât de mult îşi doresc să joace”, a declarat Adi Mutu.

„Suntem foarte bine, râdem, glumim”, a descris Alexandru Albu relația cu Adrian Mutu

În urmă cu o zi, jucătorul spunea că între el și Adrian Mutu nu sunt niciun fel de probleme. „Nu e nimic între noi, nu avem nicio problemă, chiar suntem foarte bine, râdem, glumim, aşa a decis dânsul să joace, sunt pregatit 100% şi, când se va apela la mine, voi da totul.

Pe mine nu m-a afectat penalty-ul ratat cu CFR. Nu a afectat pe nimeni, într-adevăr, cu puţină şansă sau dacă eram eu mai hotărât, pentru că m-am schimbat în ultima secundă la penalty, aveam un punct în plus şi automat era altceva, dar nu m-a afectat, pentru că au ratat mari fotbalişti, Baggio, Messi, Ronaldo.

Cu FCSB nu am jucat deoarece am avut o problemă medicală în ziua de dinaintea jocului şi nu am vrut să riscăm. Puteam evolua, dar riscam să absentez o lună. A fost ceva muscular şi nu am vrut să riscăm, pentru că putea să se întindă de tot şi aşa am preferat să ne luăm o marjă de siguranţă”, a declarat Alex Albu.