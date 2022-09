Adrian Mutu, după o nouă victorie care duce Rapidul pe locul 1: Cred ca am gestionat bine săptămâna

Tehnicianul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu FC Voluntari, scor 1-0, că el şi staful său au gestionat bine săptămâna.

„Am avut o săptămână grea, cu meciuri grele. Mă bucur că am terminat cu 3 victorii. Mă bucură modul în care au jucat băieţii astăzi şi cum au interpretat ce le-am cerut. Singurul punct negativ ar fi că nu închidem meciul mai repede, nu marcăm golul doi. Aşa cum spuneam tot timpul şi am cerut şi conducerii să am un lot competitiv, să fie concurenţă, pentru că doar aşa creşte valoarea. Cred că eu şi staff-ul meu am gestionat bine săptămâna. Rezultatele vorbesc de la sine, dar pe lângă asta, nu avem accidentaţi. A fost un meci care mi-a plăcut mult şi sper să mergem pe această cale. Lumea poate să vorbească de titlu, noi rămânem concentraţi şi încercăm de la meci la meci să progresăm. O să mai vedeţi achiziţii probabil săptămâna viitoare. Cred că am un lot care poate să facă faţă competiţiei. Cei care intră de pe bancă aduc un plus. Normal că mi-aş dori ca antrenor să am cei mai buni jucători din lume. O să revină şi Vojtus. Suporterii pot să se gândească la lucruri măreţe, dar noi şi conducerea rămânem cu picioarele pe pământ”, a spus Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.